表格：美国12月非农就业岗位增加7.4万个，失业率为6.7%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为详细数据(经季节调整):
12月 11月 (前值) 10月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 74 241 203 200 200
失业率(%) 6.7 7.0 7.0 7.2 7.3
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
12月 11月 (前值) 10月 (前值)
每周平均工时 34.4 34.5 34.5 34.4 34.4
平均时薪(美元) 24.17 24.15 24.15 24.11 24.11
(较前月变动,%) 0.1 0.2
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
12月 11月 (前值) 10月 (前值)
整体民间产业 87 226 196 217 214
商品生产 -3 51 44 30 31
--建筑 -16 19 17 8 12
--制造 9 31 27 17 16
服务提供 90 175 152 187 183
--批发 15.4 9.8 6.8 -5.8 -8.1
--零售 55.3 21.9 22.3 55.3 45.8
--运输和仓储 -0.6 34.9 30.5 0.7 3.1
--资讯 -12 1 -1 2 4
--金融活动 4 1 -3 9 7
--专业和企业服务 19 41 35 52 48
--临时服务 40.4 12.8 16.4 13.0 9.1
--休闲娱乐/酒店餐饮 9 20 17 45 49
政府部门 -13 15 7 -17 -14
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
12月 11月 10月
劳动力人口 -347 659 -848
就业人口 143 958 -785
失业人口 -490 -299 -63
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选