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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 21:46 BJT

表格：美国12月非农就业岗位增加7.4万个，失业率为6.7%

以下为详细数据(经季节调整):

12月 11月 (前值) 10月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 74 241 203 200 200

失业率(%) 6.7 7.0 7.0 7.2 7.3

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

12月 11月 (前值) 10月 (前值)

每周平均工时 34.4 34.5 34.5 34.4 34.4

平均时薪(美元) 24.17 24.15 24.15 24.11 24.11

(较前月变动,%) 0.1 0.2

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

12月 11月 (前值) 10月 (前值)

整体民间产业 87 226 196 217 214

商品生产 -3 51 44 30 31

--建筑 -16 19 17 8 12

--制造 9 31 27 17 16

服务提供 90 175 152 187 183

--批发 15.4 9.8 6.8 -5.8 -8.1

--零售 55.3 21.9 22.3 55.3 45.8

--运输和仓储 -0.6 34.9 30.5 0.7 3.1

--资讯 -12 1 -1 2 4

--金融活动 4 1 -3 9 7

--专业和企业服务 19 41 35 52 48

--临时服务 40.4 12.8 16.4 13.0 9.1

--休闲娱乐/酒店餐饮 9 20 17 45 49

政府部门 -13 15 7 -17 -14

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

12月 11月 10月

劳动力人口 -347 659 -848

就业人口 143 958 -785

失业人口 -490 -299 -63

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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