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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 18:54 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差触及两个月高位

路透新加坡1月10日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油贴水周五缩至两个月最窄，显示重质馏分油市场相对强劲。

180-cst燃料油对迪拜原油裂解价差报每桶负9.99美元，收窄0.38美元。显示炼厂加工原油制造燃料油的亏损幅度变小。

交易员说，新加坡燃料油市场将保持平稳趋坚直到2月。

现货交易方面，BP向嘉能可采购2万吨180-cst燃料油，1月25-29日交付，每桶较新加坡现货报价升水1美元。

丸红周五称已买下东京地区一座发电量100MW的燃气发电厂，希望藉日本电力行业重大改革的机会切入。(完)

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