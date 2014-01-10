国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差触及两个月高位

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透新加坡1月10日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油贴水周五缩至两个月最窄，显示重质馏分油市场相对强劲。
180-cst燃料油对迪拜原油裂解价差报每桶负9.99美元，收窄0.38美元。显示炼厂加工原油制造燃料油的亏损幅度变小。
交易员说，新加坡燃料油市场将保持平稳趋坚直到2月。
现货交易方面，BP向嘉能可采购2万吨180-cst燃料油，1月25-29日交付，每桶较新加坡现货报价升水1美元。
丸红周五称已买下东京地区一座发电量100MW的燃气发电厂，希望藉日本电力行业重大改革的机会切入。(完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。