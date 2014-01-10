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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 19:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，创九周来最大周线跌幅

路透吉隆坡1月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五收跌，触及两个月低点且连续第七个交易日下跌，稍早公布报告显示1月初出口大跌，引发市场担心棕榈油库存波动。

船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)公布，1月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期减少21%，至297,308吨，毛棕榈油出口大幅放缓。

另一家调查机构Societe Generale de Surveillance公布，同期间出口减少22%，原因是主要进口地区印度、欧洲及巴基斯坦的采购减少。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据亦打压棕榈油期货价格。MPOB公布12月底库存小升至199万吨，市场原预估下滑至196万吨。

“加上出口欠佳的事实，整体上对价格利空，”一外资经纪商交易员称。

指标3月合约 小跌0.9%，收报每吨2,519马币。盘中区间为2,511-2,551马币。

整体成交量为31,791口，略低于平常的35,00口。

棕榈油价格本周共跌逾4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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