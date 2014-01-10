东南亚股市：涨跌互见，泰国股市收敛盘中跌幅协助周线劲扬

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
印尼股市 攀升1.3%，报4,254.97点，为1月3日以来最高收盘位，本周收低0.06%。银行类股交投活跃，Bank Mandiri 涨幅接近6%。
外资买超792万美元；印尼卢比 周五上涨0.25%。
新加坡股市 下跌0.05%，本周收升0.4%。马来西亚股市 下跌0.09%，本周收低0.4%。菲律宾股市 跌1.6%，本周跌幅为1.8%。
越南股市 上涨0.38%，本周以2.7%的涨幅傲视东南亚股市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 381.57 0.30 +0.08 -1.75 388.37
新加坡 3143.87 -1.54 -0.05 -0.74 3167.43
马来西亚 1826.61 -1.60 -0.09 -2.16 1866.96
泰国 1255.45 -2.81 -0.22 -3.33 1298.71
印尼 4254.97 53.75 +1.28 -0.45 4274.18
菲律宾 5842.88 -94.63 -1.59 -0.80 5889.83
越南 518.94 1.96 +0.38 +2.84 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。