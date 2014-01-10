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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 19:36 BJT

东南亚股市：涨跌互见，泰国股市收敛盘中跌幅协助周线劲扬

印尼股市 攀升1.3%，报4,254.97点，为1月3日以来最高收盘位，本周收低0.06%。银行类股交投活跃，Bank Mandiri 涨幅接近6%。

外资买超792万美元；印尼卢比 周五上涨0.25%。

新加坡股市 下跌0.05%，本周收升0.4%。马来西亚股市 下跌0.09%，本周收低0.4%。菲律宾股市 跌1.6%，本周跌幅为1.8%。

越南股市 上涨0.38%，本周以2.7%的涨幅傲视东南亚股市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 381.57 0.30 +0.08 -1.75 388.37

新加坡 3143.87 -1.54 -0.05 -0.74 3167.43

马来西亚 1826.61 -1.60 -0.09 -2.16 1866.96

泰国 1255.45 -2.81 -0.22 -3.33 1298.71

印尼 4254.97 53.75 +1.28 -0.45 4274.18

菲律宾 5842.88 -94.63 -1.59 -0.80 5889.83

越南 518.94 1.96 +0.38 +2.84 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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