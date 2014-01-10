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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 19:45 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因台塑石化装置复工料增加供应

路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油裂解价差周五下滑，因预计有更多来自台湾的现货供应，行业消息说，台塑石化麦寮厂重油裂解(RFCC)装置复工，台湾中油高雄厂先前传出失火的RDS设备也可望在本月稍晚恢复运作。

不过价格跌幅有限，因菲律宾Petron Corp寻求采购最高300万桶柴油，2-8月交付，行业消息称，可能是因为菲国国内需求强劲。

交易员说，亚洲炼厂即将进入维修，料将抑制柴油及航煤供应，而提振中质馏分油裂解价差。

含硫量超低柴油升水小幅上升0.10美元，但澳洲方面的现货需求仍因季节性因素而疲软。

新加坡方面，有一笔航煤和四笔柴油成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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