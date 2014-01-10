国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因台塑石化装置复工料增加供应

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油裂解价差周五下滑，因预计有更多来自台湾的现货供应，行业消息说，台塑石化麦寮厂重油裂解(RFCC)装置复工，台湾中油高雄厂先前传出失火的RDS设备也可望在本月稍晚恢复运作。
不过价格跌幅有限，因菲律宾Petron Corp寻求采购最高300万桶柴油，2-8月交付，行业消息称，可能是因为菲国国内需求强劲。
交易员说，亚洲炼厂即将进入维修，料将抑制柴油及航煤供应，而提振中质馏分油裂解价差。
含硫量超低柴油升水小幅上升0.10美元，但澳洲方面的现货需求仍因季节性因素而疲软。
新加坡方面，有一笔航煤和四笔柴油成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。