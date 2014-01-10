投行观点：加拿大帝国商业银行将Exfo 评级下调至表现落后类股，目标价4美元

投行观点：Aegion Corp目标价由26下调至24美元，评级为中性--D.A. Davidson
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路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块
路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在 邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋 履零售商--百丽国际 的私有化。 贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部 分。 A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码150个基点。 上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有 化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿 美元。 百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商 平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。 百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋 类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险