国际油市：石脑油裂解价差触及11个月高点，汽油裂解价差跌至三日低位

路透新加坡1月10日 - 亚洲石脑油裂解价差本周收在每吨172.80美元的11个月高位，因周内需求旺盛和市场预期西方出口到亚洲的船货将推迟，投资者人气受到支撑。

至少有一位韩国买家可能已经透过私下谈判买入一批2月下半月交付的石脑油船货，本周已经有从日本和马来西亚的采购活动。

交易员预计一些韩国石化产品制造商下周将进入市场，寻求更多2月交付的船货，尽管人们传言买家将寻求购入替代品液化石油气(LPG)。

亚洲汽油裂解价差位于三个交易日低点每桶6.79美元。

台湾台塑石化本周重启日加工量达到84,000桶的渣油流化催化裂解设备。去年12月底台塑曾因机械故障关闭了该装置。

另外，台湾中油公司售出3万吨将从高雄运出的汽油船货，船期为2月，每桶较新加坡现货报价升水约1.10美元。买家可能是Sietco，但无法获得证实。

新加坡现货方面有六笔交易达成，其中五笔是石脑油、一笔交易是汽油。(完)

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