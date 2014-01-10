国际油市：石脑油裂解价差触及11个月高点，汽油裂解价差跌至三日低位

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透新加坡1月10日 - 亚洲石脑油裂解价差本周收在每吨172.80美元的11个月高位，因周内需求旺盛和市场预期西方出口到亚洲的船货将推迟，投资者人气受到支撑。
至少有一位韩国买家可能已经透过私下谈判买入一批2月下半月交付的石脑油船货，本周已经有从日本和马来西亚的采购活动。
交易员预计一些韩国石化产品制造商下周将进入市场，寻求更多2月交付的船货，尽管人们传言买家将寻求购入替代品液化石油气(LPG)。
亚洲汽油裂解价差位于三个交易日低点每桶6.79美元。
台湾台塑石化本周重启日加工量达到84,000桶的渣油流化催化裂解设备。去年12月底台塑曾因机械故障关闭了该装置。
另外，台湾中油公司售出3万吨将从高雄运出的汽油船货，船期为2月，每桶较新加坡现货报价升水约1.10美元。买家可能是Sietco，但无法获得证实。
新加坡现货方面有六笔交易达成，其中五笔是石脑油、一笔交易是汽油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。