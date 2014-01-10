《即时观点》美国12月非农就业岗位增幅远逊于市场预期

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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LPL FINANCIAL分析师JOHN CANALLY：
“看起来像是天气因素造成的，建筑业岗位大幅减少，且运输业少了1,000个就业岗位。人们将关注失业率下降，以及上月数据被上修。美联储将把其视为天气因素所致，我认为他们不会因为一个月数据的好坏而改变其看法，所以他们会保持目前的缩减购债进度。”
ROCKWELL证券首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：
绝对是令人失望的，但可能有季节性因素导致这个疲软表现。从表面看来，报告很令人失望，尤其是在ADP报告之后，许多人提高了预期。这些人现在看起来很蠢。
较长期的观点是认为美国经济仍在改善，这也是为什么虽然公债收益率重挫，而美股期指却没有大跌的原因。这对股市可能有利。
美联储现在肯定进退两难。它很希望退出买债，但这个数据可能使他们的计划生变。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。