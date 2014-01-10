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债券 | 2014年 1月 10日 星期五 22:13 BJT

《即时观点》美国12月非农就业岗位增幅远逊于市场预期

LPL FINANCIAL分析师JOHN CANALLY：

“看起来像是天气因素造成的，建筑业岗位大幅减少，且运输业少了1,000个就业岗位。人们将关注失业率下降，以及上月数据被上修。美联储将把其视为天气因素所致，我认为他们不会因为一个月数据的好坏而改变其看法，所以他们会保持目前的缩减购债进度。”

ROCKWELL证券首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

绝对是令人失望的，但可能有季节性因素导致这个疲软表现。从表面看来，报告很令人失望，尤其是在ADP报告之后，许多人提高了预期。这些人现在看起来很蠢。

较长期的观点是认为美国经济仍在改善，这也是为什么虽然公债收益率重挫，而美股期指却没有大跌的原因。这对股市可能有利。

美联储现在肯定进退两难。它很希望退出买债，但这个数据可能使他们的计划生变。(完)
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