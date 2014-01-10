《即时观点》加拿大12月就业岗位降低4.59万个，全职岗位减少是主因

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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BMO CAPITAL MARKETS首席分析师DOUG PORTER
很明显第一反应会是，数据非常疲弱，基本上每个主要分项指标都是如此。我想指出的一点是，当所有的分项指标都偏向疲弱时，你就该想一想这可能不是因特殊情况所致。天气状况较为恶劣，但对12月份的加拿大来说，这样的严寒天气并不是那么罕见，所以我不会太强调气候条件的负面作用。
很显然，这次的数据表明2013年经济以低迷的表现收官，且这只会进一步巩固加元的下行趋势...加拿大央行官员通常不会对单月的就业数字有什么反应，并且在此之前的就业成长一直都不错。央行对于这个月的数字是感到有些意外，这会让市场愈发猜测央行降息那极小的可能性。不过，考虑到长期以来就业数据的波动性，加拿大央行不太可能对一个月的就业报告作出回应。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。