版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 23:05 BJT

表格：美国11月趸售库存较前月上升0.5%，预估为上升0.4%

路透1月10日 - 美国商务部周五公布，美国11月趸售(批发)库存较前月上升0.5%，预估为增加0.4%，10月修正后上升1.3%，前值为增长1.4%。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 11月 10月 13年11月/12年11月 整体库存 0.5 1.3 3.3 耐久财(耐用品) 0.5 0.4 4.2

汽车 　-0.8 2.5 -0.2

专业设备 1.0 -1.3 4.7

电脑设备 3.0 -5.7 2.8

机械 1.6 0.8 8.8

非耐久财 0.5 2.9 2.0

石油 -5.0 0.5 -5.0

整体销售 1.0 1.1 5.5

耐久财 -0.4 -0.1 4.0

汽车 0.7 -4.5 3.4

专业设备 0.5 -0.9 1.6

电脑设备 -1.4 0.6 0.8

机械 -1.3 3.3 15.8

非耐久财 2.1 2.2 6.8

石油 5.7 4.6 15.7 (以10亿美元计) 11月 10月 12年11月 库存 516.40 513.79 499.79 耐久财(耐用品) 314.78 313.21 302.20 汽车 49.36 49.76 49.45 非耐久财 201.62 200.57 197.58

(以10亿美元计) 11月 10月 12年11月 销售 440.08 435.85 417.17 耐久财(耐用品) 200.42 201.18 192.76 汽车 34.49 34.25 33.34 非耐久财 239.66 234.67 224.41 库存/销售比 1.17 1.18 1.20(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐