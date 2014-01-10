表格：美国11月趸售库存较前月上升0.5%，预估为上升0.4%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透1月10日 - 美国商务部周五公布，美国11月趸售(批发)库存较前月上升0.5%，预估为增加0.4%，10月修正后上升1.3%，前值为增长1.4%。
企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 11月 10月 13年11月/12年11月 整体库存 0.5 1.3 3.3 耐久财(耐用品) 0.5 0.4 4.2
汽车 -0.8 2.5 -0.2
专业设备 1.0 -1.3 4.7
电脑设备 3.0 -5.7 2.8
机械 1.6 0.8 8.8
非耐久财 0.5 2.9 2.0
石油 -5.0 0.5 -5.0
整体销售 1.0 1.1 5.5
耐久财 -0.4 -0.1 4.0
汽车 0.7 -4.5 3.4
专业设备 0.5 -0.9 1.6
电脑设备 -1.4 0.6 0.8
机械 -1.3 3.3 15.8
非耐久财 2.1 2.2 6.8
石油 5.7 4.6 15.7 (以10亿美元计) 11月 10月 12年11月 库存 516.40 513.79 499.79 耐久财(耐用品) 314.78 313.21 302.20 汽车 49.36 49.76 49.45 非耐久财 201.62 200.57 197.58
(以10亿美元计) 11月 10月 12年11月 销售 440.08 435.85 417.17 耐久财(耐用品) 200.42 201.18 192.76 汽车 34.49 34.25 33.34 非耐久财 239.66 234.67 224.41 库存/销售比 1.17 1.18 1.20(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选