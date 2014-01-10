USDA月报：1月10日美国棉花主要信息

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透1月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2011/12 2012/13 2013/14 1月
实际值 预估值 12月 预估
种植面积(百万英亩) 14.74 12.31 10.34 10.41
收割面积(百万英亩) 9.46 9.37 7.78 7.66
单产/英亩 790 887 806 826
产量 15.57 17.32 13.07 13.19
出口 11.71 13.03 10.40 10.50
年末库存 3.35 3.90 3.00 3.00(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编