金属期市：期铜上涨，因美国就业数据令美元下跌

* 美国非农就业岗位增加7.4万，为2011年来最小增幅

* 美元指数下跌

* 12月中国铜进口增长1.3%

路透伦敦1月10日 - 期铜周五上涨，受助于美元下跌，此前弱于预期的美国就业数据巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很可能谨慎缩减购债的观点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,300美元，高于周四最后买入价7,213美元。

美国12月非农就业岗位增幅为约三年来最小，但增幅放缓可能是暂时的，因有迹象显示寒冷天气可能影响数据。

非农就业数据引发美元全线下跌，令美元计价的商品对持有其他货币的人来说更便宜

“美国缩减刺激计划对金属构成阻力，美元上涨也不利金属，”巴克莱分析师Gayle Berry表示，但他补充说，任何铜价跌幅将受限于市场供应收紧迹象。”

“铜供应受扰，且中国进口需求非常强劲，加之库存下降，意味着铜供应并不充裕。”

中国海关数据显示，12月中国铜进口从11月的435,613吨上升1.3%，至441,291吨。

中国是全球最大铜消费国，占全球需求的约40%。

交易所数据显示，LME铜库存减少4,375吨，至一年低位，凸显供应缩减。

指标三个月期铝 收报1,765美元，高于上日收报的1,749美元，但仍接近数年低位，因供应充斥市场。

美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa) 周四公布第四季遭遇大幅亏损，因近期铝价下挫导致公司因收购炼厂而计提一笔17亿美元的非现金减值损失。 反映铝市场前景不容乐观。

指标三个月期镍 收报13,860美元，周四收报13,350美元。

期锌 收报每吨2,032美元，周四报2,010美元。期铅 从2,100美元升至2,119美元，稍早跌至一个月低位2,098.75美元，期锡 收报21,875美元，上日报21,559美元。(完)

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