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中国财经报道 | 2014年 1月 12日 星期日 11:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 85.72 +0.76 +0.89 1467527

搜狐 76.54 +0.65 +0.86 478295

网易 81.77 +2.00 +2.51 519213

百度 179.66 +4.14 +2.36 3319676

亚信科技 11.96 -0.02 -0.17 266010

台湾

台湾积体电路 16.90 +0.14 +0.84 1781129

联电 2.11 +0.01 +0.48 256404

日月光 4.69 +0.04 +0.86 317771

硅品精密 6.13 +0.16 +2.68 347293

和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 56969

友达 3.15 +0.07 +2.27 159656

中华电信 30.54 +0.06 +0.20 30746

台湾国际航电 45.05 +0.18 +0.40 837294

香港

中国移动 50.50 +0.69 +1.39 158561

中国联通 14.20 +0.13 +0.92 111036

中国电信 47.99 +0.97 +2.06 13596

中芯国际 3.98 +0.03 +0.76 76307

电讯盈科 4.69 +0.09 +1.96 3078

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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