《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月10日

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 85.72 +0.76 +0.89 1467527
搜狐 76.54 +0.65 +0.86 478295
网易 81.77 +2.00 +2.51 519213
百度 179.66 +4.14 +2.36 3319676
亚信科技 11.96 -0.02 -0.17 266010
台湾
台湾积体电路 16.90 +0.14 +0.84 1781129
联电 2.11 +0.01 +0.48 256404
日月光 4.69 +0.04 +0.86 317771
硅品精密 6.13 +0.16 +2.68 347293
和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 56969
友达 3.15 +0.07 +2.27 159656
中华电信 30.54 +0.06 +0.20 30746
台湾国际航电 45.05 +0.18 +0.40 837294
香港
中国移动 50.50 +0.69 +1.39 158561
中国联通 14.20 +0.13 +0.92 111036
中国电信 47.99 +0.97 +2.06 13596
中芯国际 3.98 +0.03 +0.76 76307
电讯盈科 4.69 +0.09 +1.96 3078
(完)
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路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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