南非汇市：兰特兑美元脱离五年低位，因美国就业数据较差

路透约翰内斯堡1月10日 - 南非兰特兑美元周五上涨，脱离近期触及的五年低位，因美国就业数据较差，降低了美国大幅缩减货币刺激措施的可能性。

午盘尾段兰特兑美元 涨至日内高点10.6645，此前美国公布的非农就业数据远逊于市场预期，巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅将逐步缩减刺激措施的观点。

1640GMT时，兰特兑美元仅上涨逾1%，至10.6770，周四纽约汇市尾盘报10.7950。周四盘中触及五年低位10.8330。

“尽管当前美元从周四触及的多年高位10.833回软，但我们没有看到趋势改变的迹象，”Informa Global Marketsr技术策略师Kamran Sheikh称，“美元兑兰特的强劲走势很可能将继续下去。我们关注11.000的水准，这是两年半的趋势阻力位。”

过去两个交易日兰特测试五年低位，不过周五反弹，分析师预计兰特将在10.57-10.60区域遭遇阻力。

南非公债追随兰特走势，指标2026年到期的公债收益率 下降9个基点，至8.195%，2015年到期的公债收益率 下降9.5个基点，至6.16%。(完)

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