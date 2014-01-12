拉美汇市：巴西雷亚尔领涨拉美货币，受美国就业数据带动

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透墨西哥城1月10日 - 巴西雷亚尔周五大涨，从8月底触及的最低位反弹，美国公布12月非农就业岗位增幅为三年最低后，市场押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅将缓慢地缩减刺激措施。
墨西哥披索和智利比索双双强劲上涨，此前美国公布的就业报告引发对高收益新兴市场资产的兴趣。
巴西雷亚尔兑美元 跳涨1.39%，至2.3637，扳回年初迄今的多数跌幅。
如果此前作空雷亚尔的投机客未来几天进行空头回补的话，雷亚尔可能进一步上扬。
墨西哥披索兑美元 涨0.93%，突破13的心理关口位，报12.97。智利比索 亦升0.85%。(完)
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(编译 于春红; 审校 白云)
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路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。