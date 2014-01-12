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债券 | 2014年 1月 12日 星期日 12:50 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔领涨拉美货币，受美国就业数据带动

路透墨西哥城1月10日 - 巴西雷亚尔周五大涨，从8月底触及的最低位反弹，美国公布12月非农就业岗位增幅为三年最低后，市场押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅将缓慢地缩减刺激措施。

墨西哥披索和智利比索双双强劲上涨，此前美国公布的就业报告引发对高收益新兴市场资产的兴趣。

巴西雷亚尔兑美元 跳涨1.39%，至2.3637，扳回年初迄今的多数跌幅。

如果此前作空雷亚尔的投机客未来几天进行空头回补的话，雷亚尔可能进一步上扬。

墨西哥披索兑美元 涨0.93%，突破13的心理关口位，报12.97。智利比索 亦升0.85%。(完)

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(编译 于春红; 审校 白云)
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