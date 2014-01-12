《综述》美国12月就业增长虽疲软，但不大可能影响央行缩减QE步伐--联储官员

路透印第安纳波利斯/北卡州罗利市1月10日 - 美联储两位高官周五表示，尽管数据显示美国12月就业增长急剧放缓，但央行仍有可能在本月再次削减购债规模。

这两位官员分别是央行决策者中的强硬派和温和派。他们的谈话巩固了公众的看法，即就业市场需要出现更大程度的放缓，美联储才会停止缩减刺激措施。

美联储上月决定将每月购债规模缩减100亿美元至750亿美元，称因就业市场出现改善，开始结束有史以来最大的货币政策尝试。

周五公布的数据显示，美国12月失业率从11月的7%降至6.7%，但新增就业岗位远低于预期，使得许多人猜测就业市场秋季出现的复苏势头究竟有多强劲。

“我不想对一个月的数据说什么，”圣路易斯联储总裁布拉德在印第安纳一银行家活动上讲话后对记者表示。“目前我们有可能按计划继续在接下来的会议上减少(购买资产)。”

布拉德上月对缩减量化宽松计划(QE)持赞同态度。他周五表示，更关注的是失业率下降，而不是就业岗位仅小增了7.4万个，他预计后面的数据将被上修。

作为强硬派领军人物的里奇蒙联储总裁拉克尔则称，需要连续“好几个季度”出现坏消息，美国经济才会逆转改善的趋势。

“要证明经济改善趋势发生转变，一份就业市场报告远远不够，还需要更多数据才行。以我的经验来看，一份就业报告几乎不会影响货币政策，”拉克尔说，他从一开始就反对购债计划。

“我预计下次会议将讨论与上次相近的缩减购债幅度，”拉克尔在罗利市对一商业组织发表讲话后对记者表示。

美联储将在1月28-29日召开下次会议，这将是贝南克作为美联储主席参加的最后一次决策会议。叶伦将接替他的主席职位。

美国总统奥巴马周五提名前以色列央行总裁费舍尔出任美联储副主席，这让未来的联储政策更加明晰了一点。奥巴马还提名财政部国际事务次长的布雷纳德(Lael Brainard)出任美联储理事，并提名现任理事鲍威尔连任理事。

布拉德和拉克尔今年都没有政策投票权。

**通胀是一大“变数”**

为了让经济摆脱衰退走向复苏，美联储自2008年底以来一直维持指标利率在近零水准附近，以刺激经济成长和就业。该央行为了压低长期利率，还实施了三轮大规模购债措施，资产负债表规模因此增加了三倍至约4万亿美元。

为了缓和12月18日缩减购债决定的影响，美联储表示维持关键利率在低位的时间将比它之前承诺过的更长。联储现在有可能要等到美国失业率降至远低于6.5%的水平才会收紧货币政策，而不是等失业率降至6.5%那个门槛就开始收紧政策。

在被问及鉴于失业率骤降，美联储是否有可能被迫将失业率门槛降得比6.5%更低时，布拉德表示不大可能，部分原因在于那样做将有损政策承诺的可信度。

目前，调查显示多数分析师预计美联储将在未来每次会议将每月购债规模缩减约100亿美元。

直到12月不佳的就业报告出炉前，消费者支出、房屋市场和制造业出现的增长，以及上月达成的国会预算协议，均表明美国经济在加速复苏。

不过布拉德指出，今年影响美联储政策的巨大“变数”依然是持续的低通胀形势。

“目前我们很可能按计划继续在未来会议上缩减购债...但那取决于数据。如果通胀明显下降，那我觉得中途可能会暂停(缩减购债)”，布拉德说道。

美联储的通胀率目标为2%。

拉克尔称，他相信通胀率有望在未来一两年升向目标位，但他补充指出：“但这并不一定会发生，我相信联邦公开市场委员会(FOMC)会密切关注形势”。(完)