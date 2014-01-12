《美债一周展望》公债价格上涨，因美国非农就业数据疲弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 指标公债收益率录得逾两个月最大单日跌幅

* 美国12月非农就业岗位增幅为三年来最小

* 债市涨势受限于失业率下降和恶劣天气影响

* 圣路易斯联储总裁布拉德和里奇蒙联储总裁拉克尔预期美联储将继续缩减购债

路透纽约1月10日 - 美国公债价格周五跳涨，指标公债收益率录得10月来最大单日跌幅，因政府数据显示12月就业岗位增幅为三年来最小，打击投资人对经济的信心。

交易商表示，就业增长意外放缓没有改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本年底前结束购债计划的预期，但就业数据疲弱促使投资人增加对美联储将不急于上调短期利率的押注。

“因为就业数据疲弱，我们看到所有天期的公债大幅上涨，”ING U.S. Investment Management投资组合经理Jake Lowery说，“但仅一个月就业数据疲弱，不足以促使美联储暂停按审慎节奏缩减购债的步伐。”

公债跳涨，因12月美国非农就业岗位仅增长7.4万个，远低于路透访问分析师预期的增长19.6万。

包括12月疲弱的数据在内，2013年美国就业岗位增长了大约220万个。

贝莱德全球首席投资策略师Russ Koesterich说，“这和我们过去看到的模式一致。这是 '低就业' 经济复苏。”

公债涨势受限，因12月失业率意外降至6.7%，为2008年10月来最低，不过失业率下降的部份原因是就业参与率降低。最新的非农就业报告也显示，因上月美国大部份地区遭遇严寒天气，有超过25万人因此留在家中没有就业。

圣路易斯联储总裁布拉德周五在疲弱的12月非农就业数据公布后表示，他仍预计美联储将进一步缩减购债，而里奇蒙联储总裁拉克尔预计，美联储在1月28-29日政策会议上可能将月度购债规模再缩减100亿美元。

周五稍早，美联储买入33亿美元2020年到期的公债。

其他美联储消息方面，美国总统奥巴马提名前以色列央行总裁费舍尔出任美联储副主席。如果提名获得批准，费舍尔将接替叶伦成为美联储副主席。叶伦将在2月出任美联储主席。

**就业数据缓解升息忧虑**

指标10年期公债 价格上涨29/32，收益率报2.865%，较周四尾盘下跌10个基点。日低为2.8579%，此为逾三周最低。上周10年期公债收益率触及约两年半高位3.041%。

“当10年期公债收益率触及3%的时候，一些人看到了投资价值，”贝莱德的Koesterich说。

30年期公债 上涨超过一个大点，收益率收报3.799%，日内下跌7个基点。

五年期公债价格上涨17/32，收益率报1.633%，较周四尾盘下跌11个基点。根据路透数据，五年期公债收益率可望录得约四个月来最大单日跌幅。

短期美国利率期货跳涨，因交易商降低对美联储在2015年上半年升息的预期。交易商目前预期美联储在2015年4月会议上升息的机率为51%，根据CME FedWatch，在非农就业报告公布前，该机率周四为不到62%。(完)

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