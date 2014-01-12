美国金融：美联储2013年向财政部拨转777亿美元，有助减轻财政负担

路透华盛顿1月10日 - 美联储去年向美国财政部拨转了777亿美元，其中一部分是央行返还的持有公债所得利息。

美联储周五公布的数据显示，央行对美国经济的特别支持同时也缓解了美国的财政负担。

美联储的资产负债表规模在过去四年里膨胀至近4万亿美元，期间联储购买债券，以压低利率并刺激经济更快复苏。

经济改善帮助财政部提高了税收，而美国纳税人也通过公债利息返还而获得更多直接支持。

美联储持有约2.2万亿美元美国公债，相当于联储所持债券总和的一半略多，并占联邦政府17.3万亿美元债券的很大一部分。

美联储去年的获利来自其美国公债和房地产行业相关债券投资组合的的904亿美元利息收入。

美联储通常会将获利返还给财政部，自联储开始大量买债抵御2007-09年经济衰退以来，其返还给财政部的资金额激增。2009年至2013年期间，美联储向财政部返还了约3,680亿美元，高于之前五年的合计金额1,350亿美元。(完)