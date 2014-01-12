《美股一周展望》企业财报纷至沓来，投资者翘首以待

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透纽约1月10日 - 美股标准普尔500指数2013年猛涨30%后，下周随着企业公布业绩的步伐加快，华尔街将能更好地了解现实情况。
许多大型银行下周将公布季度及全年财报，摩根大通 和富国银行 将于周二公布业绩，美国银行 为周三公布，高盛和花旗集团 周四公布财报，摩根士丹利 则为周五。
这些业绩将帮助决定是否下调2014年获利预估，以及它们的股票价值是否过高。
LibertyView资本管理公司总裁Rick Meckler称，“鉴于经济处于扩张状态的观点，市场不会发生什么大事。人们普遍认为经济正在改善。目前尚不明确的是企业获利改善的步调是否与市场一致，这是股市面临的下一重大挑战。”
在1月首个完整交易周，标准普尔500指数 累计涨0.6%， Nasdaq指数 升1%，道琼工业指数 下跌0.2%。
美联储有几位官员下周将发表讲话，投资者可以更好地了解美联储将以多快速度缩减购债措施。周五公布的12月非农就业报告远逊于预期，引发对美国经济状况及美联储缩减刺激措施力道的新疑问。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将于周一和周三发表讲话，美联储主席贝南克将于周四发表讲话。
美联储将于周三公布经济褐皮书。
下周美国将公布数项经济数据，其中包括周二的零售销售，周三的生产者物价指数(PPI)，周四的消费者物价指数(CPI)，以及周五的房屋开工数据。另一项值得关注的数据将是周五公布的汤森路透/密西根大学1月消费者信心指数初值。
**企业获利前景良好**
汤森路透数据显示，标准普尔500指数全部成分股第四季获利料较上年同期增长7.7%，营收仅增长0.4%。2013年第四季标准普尔500指数上扬9.9%，而2013年全年共计涨29.6%，创下1997年以来最高年度升幅。
下周将受关注的企业业绩中，通用电气(奇异,GE) 料于周五公布第四季获利大增，受助于创纪录的2,290亿美元喷气发动机、油泵和医疗设备的积压订单。
美国运通 将于周四公布第四季业绩，预计将优于预估，因受客户信用卡支出增加以及违约率下降等因素带动。
投资者下周将更了解消费者的心态，因有约150家消费品相关企业参加于周一至周三举行的ICR XChange年会。
近期美国许多大型零售企业调降了获利预估，因在假期销售旺季为吸引消费者购买，他们提供的折扣很大。
“我不会不看实体零售店的表现就判断经济好坏，”ING Investment Management的资产配置主管Paul Zemsky称，“直至第四季末经济一直表现强劲，”力道充沛的增长势头将带动获利上升并促进消费。(完)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f