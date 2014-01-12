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货币新闻 | 2014年 1月 12日 星期日 14:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月7日持仓报告(表)

路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(413,296口)

132,177 192,546 64,814 183,180 104,904 380,171 362,264 33,125 51,032

较12月31日变动(未平仓合约：增加1,980口)

2,845 1,222 -1,977 -985 -577 -117 -1,332 2,097 3,312

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 46.6 15.7 44.3 25.4 92.0 87.7 8.0 12.3

各类交易商数量(总计为374家)

102 147 107 95 92 260 295(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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