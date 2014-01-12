CFTC报告：CBOT小麦期货1月7日持仓报告(表)

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(413,296口)
132,177 192,546 64,814 183,180 104,904 380,171 362,264 33,125 51,032
较12月31日变动(未平仓合约：增加1,980口)
2,845 1,222 -1,977 -985 -577 -117 -1,332 2,097 3,312
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.0 46.6 15.7 44.3 25.4 92.0 87.7 8.0 12.3
各类交易商数量(总计为374家)
102 147 107 95 92 260 295(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f