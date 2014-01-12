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市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月7日持仓报告(表)

路透1月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(383,021口)

139,244 100,357 26,197 179,334 221,218 344,775 347,772 38,246 35,249

较12月31日变动(未平仓合约：增加3,471口)

2,062 -4,602 3,547 -2,767 6,096 2,842 5,041 629 -1,570

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.4 26.2 6.8 46.8 57.8 90.0 90.8 10.0 9.2

各类交易商数量(总计为265家)

91 91 68 56 56 184 183 (完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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