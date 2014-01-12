CFTC报告：COMEX期铜1月7日持仓报告(表)

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年1月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(169,588口)
67,546 55,118 10,923 69,472 81,237 147,941 147,278 21,647 22,310
较12月31日变动(未平仓合约：增加2,564口)
1,530 -535 1,246 -895 2,046 1,881 2,757 683 -193
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
39.8 32.5 6.4 41.0 47.9 87.2 86.8 12.8 13.2
各类交易商数量(总计为274家)
96 107 44 47 51 167 183 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。