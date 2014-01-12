版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:06 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月7日持仓报告(表)

路透1月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年1月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,588口)

67,546 55,118 10,923 69,472 81,237 147,941 147,278 21,647 22,310

较12月31日变动(未平仓合约：增加2,564口)

1,530 -535 1,246 -895 2,046 1,881 2,757 683 -193

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.8 32.5 6.4 41.0 47.9 87.2 86.8 12.8 13.2

各类交易商数量(总计为274家)

96 107 44 47 51 167 183 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐