CFTC报告：NYMEX原油期货1月7日持仓报告(表)

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,619,796口)
454,829 123,818 506,045 571,328 916,651 1532202 1546514 87,594 73,282
较12月31日变动(未平仓合约：增加3,952)
-7,199 17,079 -5,275 14,111 -10,434 1,637 1,370 2,315 2,582
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.1 7.6 31.2 35.3 56.6 94.6 95.5 5.4 4.5
各类交易商数量(总计为296家)
108 73 135 78 94 252 250(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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