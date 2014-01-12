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市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:06 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月7日持仓报告(表)

路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,619,796口)

454,829 123,818 506,045 571,328 916,651 1532202 1546514 87,594 73,282

较12月31日变动(未平仓合约：增加3,952)

-7,199 17,079 -5,275 14,111 -10,434 1,637 1,370 2,315 2,582

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.1 7.6 31.2 35.3 56.6 94.6 95.5 5.4 4.5

各类交易商数量(总计为296家)

108 73 135 78 94 252 250(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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