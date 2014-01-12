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市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:05 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月7日持仓报告(表)

路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(569,064口)

210,292 68,029 91,393 218,949 323,959 520,634 483,381 48,430 85,683

较12月31日变动(未平仓合约：减少6,692口)

-19,614 3,912 5,118 9,090 -18,258 -5,406 -9,228 -1,286 2,536

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 12.0 16.1 38.5 56.9 91.5 84.9 8.5 15.1

各类交易商数量(总计为468家)

139 126 127 117 165 327 365(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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