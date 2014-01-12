CFTC报告：CBOT大豆期货1月7日持仓报告(表)

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(569,064口)
210,292 68,029 91,393 218,949 323,959 520,634 483,381 48,430 85,683
较12月31日变动(未平仓合约：减少6,692口)
-19,614 3,912 5,118 9,090 -18,258 -5,406 -9,228 -1,286 2,536
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.0 12.0 16.1 38.5 56.9 91.5 84.9 8.5 15.1
各类交易商数量(总计为468家)
139 126 127 117 165 327 365(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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