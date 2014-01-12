重发-CFTC报告：ICE棉花期货1月7日持仓报告(表)

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
(重发以调整时间)
路透1月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(175,572口)
63,793 23,238 13,172 83,170 127,099 160,135 163,509 15,437 12,063
较12月31日变动(未平仓合约：增加3,401口)
129 201 1,866 1,155 1,198 3,150 3,265 251 136
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.3 13.2 7.5 47.4 72.4 91.2 93.1 8.8 6.9
各类交易商数量(总计为246家)
100 56 54 56 70 184 159(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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