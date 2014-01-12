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市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:04 BJT

重发-CFTC报告：ICE棉花期货1月7日持仓报告(表)

(重发以调整时间)

路透1月10日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,572口)

63,793 23,238 13,172 83,170 127,099 160,135 163,509 15,437 12,063

较12月31日变动(未平仓合约：增加3,401口)

129 201 1,866 1,155 1,198 3,150 3,265 251 136

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.3 13.2 7.5 47.4 72.4 91.2 93.1 8.8 6.9

各类交易商数量(总计为246家)

100 56 54 56 70 184 159(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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