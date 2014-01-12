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市场报道 | 2014年 1月 12日 星期日 14:04 BJT

重发-CFTC报告：CBOT玉米期货1月7日持仓报告(表)

(重发以调整时间)

路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,223,592口)

312,840 406,805 182,016 596,846 402,123 1091702 990,944 131,890 232,648

较12月31日变动(未平仓合约：增加20,647口)

3,995 5,085 10,844 1,603 -86 16,442 15,843 4,205 4,804

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.6 33.2 14.9 48.8 32.9 89.2 81.0 10.8 19.0

各类交易商数量(总计为684家)

132 187 153 244 272 470 538 (完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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