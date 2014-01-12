重发-CFTC报告：CBOT玉米期货1月7日持仓报告(表)

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
(重发以调整时间)
路透1月10日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,223,592口)
312,840 406,805 182,016 596,846 402,123 1091702 990,944 131,890 232,648
较12月31日变动(未平仓合约：增加20,647口)
3,995 5,085 10,844 1,603 -86 16,442 15,843 4,205 4,804
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.6 33.2 14.9 48.8 32.9 89.2 81.0 10.8 19.0
各类交易商数量(总计为684家)
132 187 153 244 272 470 538 (完)
(整理 白云; 审校 于春红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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