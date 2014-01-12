路透调查：美联储料按部就班缩减QE，不会受12月就业报告影响

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透1月10日 - 路透调查显示，尽管2013年12月就业数据疲弱得令人震惊，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)料在1月会议上宣布将每月750亿美元的资产购买规模再减少100亿美元，并在年底前结束量化宽松政策(QE)。
美国12月就业岗位小增7.4万个，为近三年来最低增幅，且不到路透调查分析师预期数量的三分之一，而金融市场此前预计的就业增幅甚至更高。
分析师将数据令人失望归结于天气，去年12月美国大部分地区的天气异常寒冷。
但12月失业率大幅降至6.7%，为2008年10月以来最低。失业率是美联储用来指引升息预期的指标。
里奇蒙联储总裁拉克尔在一商业组织会议上称，失业率下降巩固了就业市场出现明显改善的观点。
但很多证据显示失业率快速下滑是因为许多人放弃找工作。失业率是来自对家庭的调查，而非农就业数据是基于对雇主的调查得出。
“原来我认为1月29日美联储再次将购债规模缩减100亿美元是板上钉钉的事儿，但近期数据让事情变得更加不确定了，”CA-CIB北美首席分析师Michael Carey称。
“但我们认为美联储仍将继续在1月及接下来的会议上审慎推进将购债规模缩减100亿美元的步伐，我认为今天的数据不会让美联储改弦易辙。”Carey补充称。
在21家初级市场交易商中，所有18家回覆调查的交易商均预期，美联储将在今年每次会议上将购债规模缩减100亿美元。采用更广泛样本的调查结果也差不多。
在接受全样本调查的分析师中，22位称量化宽松政策将在12月结束，四位认为在11月，13位认为在10月，有五位称在第四季的某个时点。少数人称会在今年较早的时候，只有一位说在明年初。
但升息还是很久以后的事。受访的56位分析师中有16位称，美联储将在2015年7月前升息。其余受访人士预计将在2015年底甚至是2016年。
12月非农就业报告公布后美元下跌。但周三进行的另一项路透调查显示，美元今年上半年将会走升，而日圆和欧元则会下跌，因美国经济复苏更加稳固。
就业数据公布后短期利率期货上涨，显示利率市场投资者预计美联储升息时机还会更晚。
本周稍早短期利率期货曾大跌，当时的市场走势暗示美联储首次升息最早是在2015年春季。周五下午，联邦基金利率期货价格走势暗示，美联储首次升息不会在2015年夏季之前进行。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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