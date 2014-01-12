英国债市：10年期英债价格创8月以来最大单日涨幅，因英美数据疲弱

路透伦敦1月10日 - 英国10年期公债价格周五创下自去年8月以来最大单日涨幅，因此前公布的英国和美国数据逊于预期，推动收益率跌至三周低位。

英国11月工业生产增长停滞 ，12月零售销售增速放缓 ，建筑业产出亦下降，之后又迎来疲弱的美国就业数据，这些均激起对经济复苏步伐和央行政策回应的疑虑。

英国经济2013年第二季和第三季的环比增长年率为逾3%，许多分析师原本预计第四季的增长率会更强劲。

但英国国家经济社会研究院(NIESR)估测，英国第四季经济增长率料从前两个季度的0.8%放缓至0.7%。这仍略高于英国的长期增长趋势，且优于一年前的预期。

数据公布后，10年期英债收益率 急挫，1508GMT时最低跌至2.866%，日内跌幅超过12个基点，且为12月18日以来最低位。

10年期英债收益率全天收低12个基点，报2.873%，创8月27日以来最大单日跌幅。

10年期英债较10年期欧元区公债的收益率差缩窄4个基点，至103基点。在美国就业数据公布后，收益率差触及11月20日以来最窄水平101.9基点。

Monument Securities的固定收益策略师Marc Ostwald称，经济增长趋疲的迹象证明英国央行总裁卡尼维持低利率直到经济增长范围扩大，且至少等到失业率降至7%的承诺是正确的。

英镑短期利率期货<0#FSS:>2016年合约最多上涨13个跳动点，因投资者降低对升息时机的押注。

下周二将迎来英国12月通胀数据，该数据很有可能于逾四年来首次触及英国央行2%的目标位。(完)

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