金砖国家：1月10日股汇市收盘纵览

路透1月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月10日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨0.73%，报970.15点。
中国股市：沪综指收跌至五个半月新低，中小盘个股领跌
香港股市：收升0.3%，地产股发力抵消内地券商股低迷走势
中国汇市：中间价猛涨提振人民币收升，但顺差下降减轻升值压力
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拉美股市：墨西哥股市创下11月以来最大单日涨幅，此前出炉的美国就业数据表现平平，点燃美联储或将放缓削减购债步伐的冀望。巴西股市亦受美国就业数据逊于预期的提振，Bovespa指标股指 涨0.76%，报49,696.45点。
拉美汇市：巴西雷亚尔领涨拉美货币，受美国就业数据带动。巴西雷亚尔兑美元<BRL= BRBY>跳涨1.39%，至2.3637，扳回年初迄今的多数跌幅。
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南非股市：几近持平，投资者青睐的Richemont 和Mondi 等个股上涨，盖过了铂金类股下跌的影响。Top-40绩优股指数 微升0.28%，至40,834.33点。综合指数 涨0.23%，至45,548.15点。
南非汇市：兰特兑美元脱离五年低位，因美国就业数据较差
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印度股市：小涨，此前触及近一周来盘中高位；因Infosys财报好于市场预期，带动软件服务出口类股上扬。指标BSE指数 涨0.22%或45.12点，报20,758.49点，但本周累计下跌0.44%，为连续第二周收低。NSE指数 涨0.05%或3.1点，报6,171.45点，本周收跌0.64%。两股指稍早均曾触及1月2日以来盘中高位。
印度汇市：卢比兑美元升至一周多高位，受益于外界预计数据将显示经济改善且通胀温和，从而增强对该国前景的信心。卢比兑美元 收报61.89/90，上日收报62.07/08。盘中一度升至61.83，为1月2日以来高点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,396.360点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.72%至761.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.62%，报33.0270卢比；卢布兑欧元 涨0.1%，报45.1295卢布。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)