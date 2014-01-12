《一周经济焦点》就业数据不尽人意，零售销售和评级消息将提供新线索

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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中国定于周六公布的12月住宅销售价格上涨速度，可能会创下当年最高，这将是连续第十二个月同比增长。
不过该数据不太可能引发更多政府限制措施，因环比涨幅会连续第四个月放缓。随着政府调控措施产生一些效果，强劲的上涨势头未来数月恐怕会减弱。
据路透11月的调查，今年中国房价增速将从2013年的10%放缓至5%。
下周，1月20日，中国将公布第四季和2013年全年经济增长数据。
整体而言，据12月服务业和制造业采购经理人调查报告显示，中国去年年底的经济增长似已放缓。不过随着全球需求回升，2014年的出口以及包括汽车业在内的工业前景充满希望。(完)
(编译 郑茵/侯向明/李爽/孙茉莉; 审校 张涛)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f