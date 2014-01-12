《一周经济焦点》就业数据不尽人意，零售销售和评级消息将提供新线索

中国定于周六公布的12月住宅销售价格上涨速度，可能会创下当年最高，这将是连续第十二个月同比增长。

不过该数据不太可能引发更多政府限制措施，因环比涨幅会连续第四个月放缓。随着政府调控措施产生一些效果，强劲的上涨势头未来数月恐怕会减弱。

据路透11月的调查，今年中国房价增速将从2013年的10%放缓至5%。

下周，1月20日，中国将公布第四季和2013年全年经济增长数据。

整体而言，据12月服务业和制造业采购经理人调查报告显示，中国去年年底的经济增长似已放缓。不过随着全球需求回升，2014年的出口以及包括汽车业在内的工业前景充满希望。(完)