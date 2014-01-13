《焦点》通胀将左右美联储2014年决策

包括强硬派堪萨斯联储总裁乔治在内的一些决策者认为，目前通胀数据偏低是异常现象，原因在于医疗保健成本低于往常、物价指数计算方式变更以及低进口物价。

乔治认为，真正的危险在于，如果美联储继续扩大目前已接近4万亿美元的资产负债表，可能为将来的高通胀埋下祸根。

而其他人则相信，比如旧金山联储总裁威廉姆斯这样的中间派，通胀“明显已经触底”。他被认为与叶伦立场相近，叶伦在担任旧金山联储总裁期间是他的领导。

虽然罗森格伦和埃文斯质疑通胀究竟为何如此之低，但他们仍预计未来几年通胀率将重新升至2%。

“由于2013年通胀率意外偏低，因此2014年对委员会而言，通胀仍将是一个不确定因素，”圣路易斯联储总裁布拉德周五表示。尽管如此，他预计今年通胀率将小幅升至1.6%左右。

叶伦在参议院确认对她提名后的唯一一次采访中暗示，她赞同这一观点。