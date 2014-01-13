《焦点》通胀将左右美联储2014年决策

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
包括强硬派堪萨斯联储总裁乔治在内的一些决策者认为，目前通胀数据偏低是异常现象，原因在于医疗保健成本低于往常、物价指数计算方式变更以及低进口物价。
乔治认为，真正的危险在于，如果美联储继续扩大目前已接近4万亿美元的资产负债表，可能为将来的高通胀埋下祸根。
而其他人则相信，比如旧金山联储总裁威廉姆斯这样的中间派，通胀“明显已经触底”。他被认为与叶伦立场相近，叶伦在担任旧金山联储总裁期间是他的领导。
虽然罗森格伦和埃文斯质疑通胀究竟为何如此之低，但他们仍预计未来几年通胀率将重新升至2%。
“由于2013年通胀率意外偏低，因此2014年对委员会而言，通胀仍将是一个不确定因素，”圣路易斯联储总裁布拉德周五表示。尽管如此，他预计今年通胀率将小幅升至1.6%左右。
叶伦在参议院确认对她提名后的唯一一次采访中暗示，她赞同这一观点。
“经济复苏的速度之慢让人沮丧，但我们在降低失业方面仍然取得进展，预计通胀率将向2%的长期目标水准回升，”叶伦周一对时代杂志表示。就在同一天，她出任美联储主席的提名获得参议院的最终批准。(完)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1