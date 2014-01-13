《焦点》印度和印尼屯积美元，促使亚洲国家外汇储备规模创纪录高位

“如今在策略上有所转变。目前的策略是有机会就增加外汇储备，如此才能在有需要时，可以保护我们的货币，”一位不愿具名的印度决策官员表示。

马来西亚仍是另一个让分析师们感到担忧的国家。

外资在其市场上持有大量的部位，央行则向来不愿进行干预。同时该国去年外汇储备减少3.4%至1,349亿美元，接近是一年半来最低水准。

这与亚洲其他地区形成鲜明对比，韩国和台湾的外汇储备触及历史高位，而且其货币兑疲弱日圆 将走升的前景也是一大隐忧。

韩国近几个月疑似进场干预以阻止韩元兑日圆过快升值，但分析师们表示，在美联储开始缩减购债后，美元已经升值，韩国当局的态度可能会有所改变。

“鉴于美国缩减刺激的速度及对美国经济产生何种影响的不确定性，很难预期韩元兑美元会继续升值，”Woori Futures驻首尔汇率分析师Son Eun-jung表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)