《焦点》印度和印尼屯积美元，促使亚洲国家外汇储备规模创纪录高位

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
“如今在策略上有所转变。目前的策略是有机会就增加外汇储备，如此才能在有需要时，可以保护我们的货币，”一位不愿具名的印度决策官员表示。
马来西亚仍是另一个让分析师们感到担忧的国家。
外资在其市场上持有大量的部位，央行则向来不愿进行干预。同时该国去年外汇储备减少3.4%至1,349亿美元，接近是一年半来最低水准。
这与亚洲其他地区形成鲜明对比，韩国和台湾的外汇储备触及历史高位，而且其货币兑疲弱日圆 将走升的前景也是一大隐忧。
韩国近几个月疑似进场干预以阻止韩元兑日圆过快升值，但分析师们表示，在美联储开始缩减购债后，美元已经升值，韩国当局的态度可能会有所改变。
“鉴于美国缩减刺激的速度及对美国经济产生何种影响的不确定性，很难预期韩元兑美元会继续升值，”Woori Futures驻首尔汇率分析师Son Eun-jung表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1