欧洲金融：不完整且误导的资讯使援救方案的规画更显复杂--欧洲央行

路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行周五表示，不完整、甚至有误导性的资讯，打击了欧洲央行就欧元区国家纾困方案给予建议的能力。

希腊在2010年寻求援助，因已无力透过市场机制来偿还债务。之后，爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯也相继接受了援助。

“在部份情况中，所提供的资讯是不完整的，而其中一个国家甚至在计划初期提供了误导的资讯，”欧洲央行网站发布其答询欧洲议会的提问称。

“在欧盟执委会/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行的建议中，欧洲央行所提出建议是根据当时可取得的资讯所做。”

欧洲央行并未点名提供误导资讯的国家。