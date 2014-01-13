欧洲金融：不完整且误导的资讯使援救方案的规画更显复杂--欧洲央行

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行周五表示，不完整、甚至有误导性的资讯，打击了欧洲央行就欧元区国家纾困方案给予建议的能力。
希腊在2010年寻求援助，因已无力透过市场机制来偿还债务。之后，爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯也相继接受了援助。
“在部份情况中，所提供的资讯是不完整的，而其中一个国家甚至在计划初期提供了误导的资讯，”欧洲央行网站发布其答询欧洲议会的提问称。
“在欧盟执委会/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行的建议中，欧洲央行所提出建议是根据当时可取得的资讯所做。”
欧洲央行并未点名提供误导资讯的国家。
欧洲央行亦反驳了对于其建议缺乏弹性的批评，指出欧洲央行持续透过新取得的数据，检视援助计划所采用的经济评估。(完) (编译 王冠中; 审校 龚芳)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。