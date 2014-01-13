版本:
中国
债券 | 2014年 1月 13日 星期一 08:10 BJT

欧洲金融：不完整且误导的资讯使援救方案的规画更显复杂--欧洲央行

路透法兰克福1月10日 - 欧洲央行周五表示，不完整、甚至有误导性的资讯，打击了欧洲央行就欧元区国家纾困方案给予建议的能力。

希腊在2010年寻求援助，因已无力透过市场机制来偿还债务。之后，爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯也相继接受了援助。

“在部份情况中，所提供的资讯是不完整的，而其中一个国家甚至在计划初期提供了误导的资讯，”欧洲央行网站发布其答询欧洲议会的提问称。

“在欧盟执委会/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行的建议中，欧洲央行所提出建议是根据当时可取得的资讯所做。”

欧洲央行并未点名提供误导资讯的国家。

欧洲央行亦反驳了对于其建议缺乏弹性的批评，指出欧洲央行持续透过新取得的数据，检视援助计划所采用的经济评估。(完) (编译 王冠中; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐