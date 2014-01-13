版本:
中国
债券 | 2014年 1月 13日 星期一 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月13日-1月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 1/13         意大            中长期债券标售
              利              
 1/13   1350  法国            国库券(BTF)
 1/15         日本            30年期公债标售
 1/15         日本            12个月贴现国库券
                              标售
 1/15         德国   50亿欧   五年期联邦公债标
                     元       售
 1/16         日本            三个月期贴现国库
                              券
 1/16         西班            公债标售
              牙              
 1/16         英国            传统债券标售
 1/17         日本            增强流动性债券标
                              售
 1/20   1350  法国            标售BTF债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李爽  审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐