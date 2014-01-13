《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

*工商时报：
--财政部长张盛和今日将率八大公股行库董、总赴立法院财委会进行公股银行整并的专案报告，张盛和昨日对此指出，已在本月5日指示兆丰金 董座蔡友才在2周之内把整并报告提出，因此正式的报告应会在本月19日，也就是本周五或下周一出炉。
--中央政府总预算案将在本周二（14日）立法院最后一天攻防表决，其中岁出将砍删245亿台币，岁入释股案砍删241亿台币，但仍保留380亿台币。其中中华电 、中钢 、台肥及兆丰 等四家公股企业释股大缩水，公股持有水位仍高，民股难撼动主导地位。而合库释股45亿台币、台积电180亿台币不变。
*经济日报：
--车市需求强劲，开春即开出红盘，销售热度超出预期，各家车厂已纷纷安排春节加班赶工，看好元月新车挂牌量将突破4.5万辆，比去年同期成长一成以上，并将上修全年销售目标。
--行政院5G(第五代行动通讯标准)发展产业策略会议下周三登场，会中将定调5G发展战略与两岸合作策略。据了解，为迎战2020年全球5G时代降临，政院将筹设5G实验网，协助业者可提前测试前瞻5G商品，方便日后抢市。
--台积电 为使今年营收再创新猷，将破天荒把20奈米及16奈米产能全数在今年内全数建置完成，并改变以往在28奈米可顺应客户要求扩增产能的策略，20和16奈米将只建置月产12万片，即不再扩增；如此一来，恐将掀起产能卡位潮。
--台湾高铁公司特别股股东纷纷提出诉讼，请求高铁公司赎回特别股和支付积欠的股息，日前出现首个判决，台北士林地方法院判决股东之一的中华开发要求收回特别股股本胜诉。目前台湾高铁有400亿台币特别股尚未赎回，此一判例恐引发骨牌效应，导致高铁经营陷入危机，台湾高铁决定提出上诉。
--整顿问题保险公司，金管会祭三大紧箍咒：首度要求更换经营团队、业者须承诺今年起净值缺口不得再扩大、并须委托外部精算顾问公司评估方案可行性，已有两家被要求按前述原则提出五年改善计画。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)