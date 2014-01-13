《台湾新债预测》两年期公债103/1得标利率料在0.65-0.66%

* 标售标的：103/1期两年公债
* 标售时间：周二（14日）
* 标售金额：预定350亿台币
* 预测中值：0.65-0.66%
* 受访机构：九家
路透台北1月13日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(14日)将标售的两年期公债103/1 得标利率将落在0.65-0.66%。
路透访谈的九家金融机构中，包括六家银行及两家证券商及一家票券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在0.65-0.66%，大区间则在0.62-0.70%。
以下为交易员观点整理：
* 预估央行今年料维持利率不动，短率难有走高机会
* 银行端资金丰沛，两年券以拆款利率为成本，仍具有养券空间
* 两年券在养券过程中，还可高价卖给外资，具资本利得想像空间
* 券商因养券成本偏高不会参与，标债以本地及外商银行为主
* 近期国库券与央行存单标售利率走高，略影响买盘追价意愿
以下为预测得标利率区间：
中值在0.65-0.66%。
最新报价：
103/1公债殖利率周一持平，收报0.66%。
以下为交易商对103/1期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
--------------------------------------------------------
大型证券商一 0.63 0.67
大型证券商二 0.64 0.66
大型票券商一 0.64 0.66
大型银行一 0.65 0.70
大型银行二 0.65 0.67
大型银行三 0.65 0.66
大型银行四 0.65 0.66
外商银行一 0.62 0.65
外商银行二 0.67 0.68
-------------------------------------------------------
0.65 0.66(完)
参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)