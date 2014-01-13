《香港报摘》--其他报纸重要消息1月13日

* 明报：

--香港现有430公顷土地以免地价或象征式地价批予私人会所。审计报告质疑多间私人体育会所批地条款宽松，如没有列明会所准许「康乐用途」的定义；政府也没有做好监察，令体育设施使用率偏低；更有体育会所经营麻将房和按摩房；部分更涉嫌违规分租予第三方经营获利，最多达1800万港元。

--新的《公司条例》将在今年3月3日实施，除了最受人争议的公众查册问题扰攘了一轮之外，当新例落实后，不单容许发行没有面值的股份，亦令没有足够会计储备的企业，在证明具备偿债能力后可以恢复派息，让长期亏蚀公司有望派息。

* 星岛日报：

--去年香港楼宇交易量偏低，于第二季尾始，至年底楼价亦呈回落，差估署新公布住宅售价指数，于11月新报245，按月跌0.12%，与八月高位比较则下跌0.52%，属连跌三个月，同期，住宅租金则节节上升，令私宅租金回报率企稳于二厘一至三厘二水平。

* 苹果日报：

--工业贸易署发言人表示，预计今年初将就香港、东盟自由贸易协议正式谈判，藉此加强双方的贸易和投资往来，为业者带来新商机。贸发局亚洲及新兴市场首席经济师何达权期望，谈判一年后有结果。

* 东方日报：

--香港发展为成熟的离岸人民币中心，金管局副总裁余伟文认为，细数未来进一步发展空间，香港甚至可以成为跨国企业的人民币资金管理基地，并希望有更多渠道让人民币进行跨境投资，本港银行亦可加强为海外企业及金融机构提供资金支持及发债回购交易等。

--东方汇财证券 公布以0.6港元定价，属配售范围近下限水平，本周三上市。

* 文汇报：

--温州金融办近日与汤森路透签署合作协议，将“温州指数”中英文版同步上线该集团相关平台。双方并将进一步完善指数，包括全国版指数扩大城市数量，以及未来实现每日发布一次。

* 大公报：

--市场流行炒作“另类股”，香港最大会所式娱乐场所集团Magnum Entertainment （新股代号 ）今日至16日招股，23日挂牌。分析员认为，该股业务特殊，又有首家优势，若市况不太差，上市后料表现不错。(完)