《全球重要经济事件一览表》--1月13日-1月20日

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1月13日(一)
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社，就经济前景发表讲话(1740)。
法国斯特拉斯堡--德国央行副总裁劳滕施莱格在经济暨货币事务委员会参加一场公开听证会，这是提名她加入欧洲央行执委会的流程之一(1800)。
香港--中国亚洲金融论坛(至1月14日)。荷兰财长迪塞尔布洛姆将致辞。
1月14日(二)
美国费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在拉萨尔大学商学院举办的第13届经济展望年会上，就经济前景发表讲话(1745)。
芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一次午餐会上就美国经济作出展望(1800)。
维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言人包括立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。
米兰--“更欧洲化：欧元全速运作”会议。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和意大利经济财政部部长萨柯曼尼出席(1400)。
1月15日(三)
德国萨尔布吕肯--欧洲央行执委会成员莫尔许在萨尔布吕肯举行的欧洲央行欧元展会(ECB Euro Exhibition)开幕式上出席关于“五年后的欧元区”的小组讨论(1305)。
美国艾奥瓦州CORALVILLE--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Corridor经济预测午餐会上发表讲话(1750)。
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在CFA Society of Atlanta就经济和货币政策发表讲话(2220)。
法兰克福--第四届德国央行-货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议召开，德国央行执委会成员Joachim Nagel主持会议。
1月16日(四)
华盛顿--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在布鲁金斯协会举办的“量化宽松和前瞻性指引”座谈会介绍一篇论文，题为“零利率环境下的货币政策：把理论付诸行动”(1415)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在布鲁金斯协会举办的“大萧条后的央行：吸取的教训及前方挑战”会议上就大萧条时期央行所面临的挑战发表讲话(1610)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议上发言。
布鲁塞尔--卢森堡央行总裁Gaston Reinesch罕见地公开出席讨论欧盟司法法院作用的论坛(1700)。
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹发表主题演讲。
1月17日(五)
美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在风险管理协会里奇蒙分会(Risk Management Association Richmond Chapter)2014年经济前景午餐会上发表题为“经济前景，2014年1月”的讲话(1730)。
1月20日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王翔琼；审校 石冠兰)