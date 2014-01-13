重发-港报财经评论：内地IPO群起，考验下周股市--经济日报1月11日

(重发以调整标题格式) 内地IPO群起，考验下周股市 /林瑞芬

大市续窄幅上落，恒指昨回升0.26%至22,846；成交额685亿港元。技术上，恒指22,500至23,000区间上落。下周中国内地迎IPO更多，中、港大市股指仍受考验。紧随本周中国内地14只新股成功举行网上路演，下周将迎来第2批36只IPO网上路演，A股消化IPO需时，上证下周又要打2,000点保底战。3个月SHIBOR仍高企，港股偏弱势可能仍在下周维持，见恒指略失守周綫图保历加通道中轴位23,084，即市22,500若受考验，将下试22,000，除非可重上23,000。

券商对腾讯 目标价再比高，继摩通把其目标价升至580港元，巴克莱又把其目标价上调至600港元，前者建基看好其手机游戏收入，后者建基看好腾讯微信游戏及微信支付的潜在收入。大家不约而同赶潮流看中手机游戏的收入增长，最终实现收入，还有待时间验明。股海每个时段都有股王诞生，然后失落，潮起潮落，腾讯达高峰未，相信是投资者心里疑问。股王高峰多伴随市场人士的极度乐观，巴克莱都是喊600港元，距现价20%左右。记得之前苹果（APPLE）股价冲高至逾700美元时，有市场人士就估话1,000美元、2,000美元，所喊目标价逾倍，现在看来，券商对腾讯的估算还不够高，500港元左右的腾讯，可能还未是高峰价，继续等报告，他朝若出现过千港元的目标价预测，就真是要惊。该股昨收497.4港元，升0.9%。

中国内地刚公布2013年中国进出口总值25.83万亿元人民币（折合4.16万亿美元），扣除汇率因素同比增长7.6%（低于去年初预期的8%），比2012年提高了1.4%，年度进出口总值首次突破4万亿美元。面对经济转型之困，传统经济行业就仍在苦苦挣紮，对新经济的寄望，中国大陆以移动互联网结合而启动旧行业，所激发的未必统统是新东西。看深一层，手机游戏不是新，只是因为智慧手机普及，载体由网上下载转向手机下载，网络游戏趋向手机游戏，基础是游戏的研发，其实行业不是新，但因为这样的激发，市场感观是新，就有概念炒作，激化IGG 及博雅 被追捧。

贸易料回暖，航运股起锚 /余少文

A、H股短期超卖下有望反弹，但中国内地去年贸易增速未能达标，令航运股跑输大市，惟预期今年贸易有温和增长下，有助航运股逐步走出谷底。中国内地股市再跌，国企指数昨日升11点，收报10,164点，成交额回落至118亿人民币，只有37%主板H股能随大市上升；而红筹指数升30点或0.7%，收报4,425点，成交额59亿人民币。

中国海关公布去年进出口总值4.16万亿美元，按年增长7.6%，低于去年初订下的8%目标，当中12月出口增长4.3%，差于市场预期的5%，进口则好过预期但只有8.3%。而去年5月及以后月份的进出口贸易增速基本上是单位数，是因为去年首季造假事件造成“增长”，中国打击后，进出口增速便显着放缓。由于西方国家经济复苏中，或有助中国内地今年进出口贸易继续增长，但升幅可能跟去年一样是温和，即维持单位数增长。其实，中国内地今年贸易活动仍然是挑战大，除了外围经济复苏步伐因素外，人民币持续升值也影响出口贸易，或是出口贸易去年增速显着回落的原因之一。至于国际大宗商品价格今年颇大机会继续回落，也可能影响进口额，更重要是中国内地今年经济增长目标或是7.5%左右，若然今年经济状况跟去年相似，则整体需求跟去年相差不远，都会影响进出口贸易数字。

航运业去年是低潮期，普遍公司都亏损，表表者之一中国远洋 亏损，预期去年卖资产后仍会录得亏损，中海集运 和中海发展 盈转亏，其他即使录得盈利也会显着倒退。惟展望今年，中国内地经济预期稳定，外围经济则复苏，原则上利好航运股今年表现，而按彭博预测数据，航运股今年业绩可以好转，除了中远洋会继续亏损外，其他都可以转亏为盈或有盈利增长。由于航运股今年有机会走出谷底，盈利可回到2012年水准，但预测PE仍然会偏高，好似中海集运和中海发展，预测PE逾35%，中外运航运 也达22倍，若然一切顺利，则航运股到2015年才能真正走出谷底。但今年航运股重新起锚下，值博率相对较高，只是短期欠缺催化剂，大市中綫调整或未结束下，宜耐心等调整才作出部署未迟。