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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 09:37 BJT

更正-《中国债券市场每日交易备忘》--1月14日

(新债发行中第三条农发行五年期固息债利率预测均值“7.76%”有误，应为“5.76%”)
   (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     
    
  中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标
  农业发展银行至多50亿元三年固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值5.69%
  农发行至多50亿元五年固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值5.76%    
  农发行至多50亿元七年固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值5.81%
  国家开发银行至多60亿元一年期固息债14:30-15:30招标，收益率预测均值5.11%
  国开行至多60亿元三年期固息增发债14:30-15:30招标，收益率预测均值5.71%  
  国开行至多60亿元五年期固息增发债14:30-15:30招标，收益率预测均值5.78%  
  国开行至多30亿元七年期固息增发债14:30-16:10招标，利率预测均值5.82% 
  国开行至多30亿元10年期固息债14:30-16:10招标，利率预测均值5.85% 
  中国铁物25亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承     
  中金公司10亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和邮储银行等承销      
  方正证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和交行等承销              
  太钢不锈 25亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承     
  北京国资经营管理中心35亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承           
  江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承           
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和交行主承              
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  二、新债上市：   
   
  兴业证券 18亿元三个月期短融071426001，票面利率6.15%
  财通证券9亿元三个月期短融071430001，票面利率6.44%
  怀化城投3亿元10年期固息债1480001，票面利率8.99%
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  三、缴款： 
     
  国开行40亿元三年期固息金融债140201，票面利率5.6957%
  国开行30亿元五年期固息金融债140202，票面利率5.7500%
  国开行30亿元七年期固息金融债140203，票面利率5.7900%
  滨州高新区开发投资5亿元七年期固息债1480008，票面利率8.60%
  华泰证券 30亿元三个月期短期融资券
  国泰君安证券35亿元三个月期短融
  西南证券 10亿元三个期短融
  齐鲁证券10亿元三个月期短融
  漳泽电力 10亿元一年期短融
  丹东港10亿元一年期短融
  绵阳市投资控股(集团)3亿元五年期中票
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  四、还本付息：
    
  北京建工集团5亿元一年期短融041369002到期兑付，票面利率5.16%  
  广汇汽车15亿元一年期短融041358003到期兑付，票面利率5.16%
  北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004到期兑付，票面利率3.9%
  安徽江淮汽车公司10亿元三年期中票1182008到期兑付，票面利率5.19%
  国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券1390088到期兑付，票面利率5.15%
  10陕有色MTN1 1082002付息
  11国开02 110202付息
  11国开23 110223付息
  11陕电子债 1180013付息
  13蓉城投债 1380013付息
  13铁物资MTN1 1382008付息
  13三安MTN1 1382009付息
  13粤广业MTN1 1382010付息
  13宁城建MTN1 1382011付息        
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国证券报社评认为，此次新股发行过程中确实出现了一些问题，根本原因在于新股发行市场化程度不够。
改革的市场化方向不能变。
  --中国保险资金运用改革还在进一步推进；保监会周一稍晚就修改保险资金运用管理暂行办法公开征求意见，
拟对相关保险资金运用投资比例另行制定规则，保监会并可根据情况调整投资比例。 
    
    1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告
    1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会   
        公布12月固定资产投资(不含农户)            (1-11月19.9%)
            12月社会消费品零售总额                (11月13.7%)
            12月工业增加值                        (11月10%)
            12月房地产投资和销售情况月度报告
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇；审校 曹巍浩/丁淑琴)
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