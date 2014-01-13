台湾汇市：台币盘初实质交易走高，12月非农数据疲弱压制美元

路透台北1月13日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易走高。美国12月非农就业数据出乎意料疲软，压制国际美元表现，台币随区域货币扬升轻松突破30元整数关卡，但央行进场缓和升幅，交易员料今日台币主交投区将落在29.930-29.980。
汇银人士指出，12月非农就业岗位增加远远低于预期，但市场目前归咎于恶劣严寒天气，且失业率仍持续下滑，其影响性仍待后续经济数据验证，早盘在亚币一波扬升反应后暂时止稳。
〞亚币早上升蛮多的，台币就是跟进。〞一位本地银行交易人士说。
另位本地银行交易员指出，早盘本地市场并因台股 表现不弱而见外资汇入，且人民币 早盘表现强势，亦带给台币升值压力。当前进口商在场上承接美元的买盘不多，美元买方主要来自央行。
他们并指出，如果午后亚币再有一波升值，亦不排除台币往29.900靠拢。
早盘台币兑美元的实质成交区间在29.950-29.970，上日台币实质交易区间主要在30.002-30.080。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面同样看弱美元，一个月期美元/台币换汇点折价略有扩大，一个月远汇报价 早盘往29.900靠拢，但未能突破，目前在29.915/930左右，上日纽约盘收在29.935。
交易员观察市场最新动态：
* 外资早盘站在美元卖方，随区域汇市同向波动。
* 央行进场缓和升幅，但力道还待观察。
* 亚币兑美元全线走升，反应非农疲弱数据。
* 人民币跳升，台币隐含升值压力。
* 台股早盘涨幅领先区域股市，有助台币进一步升值。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.930-29.980
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)