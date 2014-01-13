《热点透视》美国经济需要求职者，不只需要就业岗位

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 戴素萍

路透纽约1月10日 - 美国经济需要求职者，而非只是需要工作岗位。周五公布的报告显示，12月新增工作岗位只有7.4万个，显得很疲弱。但平均来看，2013年每月新增18.2万个工作岗位，相当于进一步稳定回升。12月失业率降至6.7%，更是锦上添花。惟劳动参与率仍是下滑，将是经济成长的一大包袱。

上个月新增工作岗位偏少，部分要怪罪于严冬气候，其中最明显的是建筑业工作岗位减少了1.6万个。11月新增工作岗位上修了3.8万个，加上政府新增就业小幅下滑，使得民间领域看来有点乐观。

失业率大幅减少了0.3个百分点，是个好兆头。然把就业成长迟滞和失业率下滑合起来看，只是突显出劳动参与率再次下滑，降至62.8%。

这与10月受到扭曲的数据一样，劳动参与率为1978年以来最低。2013年劳动参与率趋于平稳，但尚未转升。就业和劳动参与率要回到危机前的水准，还有一段长路要走，而且长期失业数量仍然居高不下。

这将会抑制经济成长，直接原因是有太多人退出劳动市场，间接原因是联邦政府和州政府预算需编列庞大的福利支出。如果劳动参与率保持低迷，当失业率降至6.5%以下时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或许不认为有升息的必要。美联储曾表示或许会如此，因为当参与率没有增加时，这样的失业率水平并不能表明劳动市场健康。