《热点透视》美国经济需要求职者，不只需要就业岗位

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 戴素萍
路透纽约1月10日 - 美国经济需要求职者，而非只是需要工作岗位。周五公布的报告显示，12月新增工作岗位只有7.4万个，显得很疲弱。但平均来看，2013年每月新增18.2万个工作岗位，相当于进一步稳定回升。12月失业率降至6.7%，更是锦上添花。惟劳动参与率仍是下滑，将是经济成长的一大包袱。
上个月新增工作岗位偏少，部分要怪罪于严冬气候，其中最明显的是建筑业工作岗位减少了1.6万个。11月新增工作岗位上修了3.8万个，加上政府新增就业小幅下滑，使得民间领域看来有点乐观。
失业率大幅减少了0.3个百分点，是个好兆头。然把就业成长迟滞和失业率下滑合起来看，只是突显出劳动参与率再次下滑，降至62.8%。
这与10月受到扭曲的数据一样，劳动参与率为1978年以来最低。2013年劳动参与率趋于平稳，但尚未转升。就业和劳动参与率要回到危机前的水准，还有一段长路要走，而且长期失业数量仍然居高不下。
这将会抑制经济成长，直接原因是有太多人退出劳动市场，间接原因是联邦政府和州政府预算需编列庞大的福利支出。如果劳动参与率保持低迷，当失业率降至6.5%以下时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或许不认为有升息的必要。美联储曾表示或许会如此，因为当参与率没有增加时，这样的失业率水平并不能表明劳动市场健康。
假设总就业人口不变，但参与率为66%(从2004-2008年大都持稳在该水准)，那么上个月的失业率应该是约11%。尽管这可能与美国人口年龄结构的变化有一定关系，但其仍反映出就业市场仍低于平均水准。经济若要欣欣向荣，劳工必须参与劳动市场、积极地找工作，并提高自己的工作技能。这需要明智的政策，也需要时间。(完) (译文审校 张涛)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1