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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 10:38 BJT

《全球市场》亚洲股市和货币走坚，黄金触及一个月高位

镍价上涨，因主要出产国印尼红土镍矿出口禁令生效，推动其他金属全线出现技术性上扬。

期镍 涨0.5%，延续周五跳涨3.8%的升势。

油价基本持平，NYMEX原油期货 报92.72美元，布兰特原油期货 涨0.09美元报107.34美元。

伊朗达成协议，冻结部分核计划，同时西方放宽对其制裁政策，该协议将于1月20日升效，不过市场对此几无反应。伊朗遭受的经济制裁将获得部分放松，其中包括暂停对其石化产品出口限制。(完) (编译 李爽/戴素萍/李春喜/郑茵；审校 张荻/张明钧/龚芳/侯向明/杜明霞)
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