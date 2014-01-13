《全球市场》亚洲股市和货币走坚，黄金触及一个月高位

伊朗达成协议，冻结部分核计划，同时西方放宽对其制裁政策，该协议将于1月20日升效，不过市场对此几无反应。伊朗遭受的经济制裁将获得部分放松，其中包括暂停对其石化产品出口限制。(完) (编译 李爽/戴素萍/李春喜/郑茵；审校 张荻/张明钧/龚芳/侯向明/杜明霞)