《全球市场》亚洲股市和货币走坚，黄金触及一个月高位

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
镍价上涨，因主要出产国印尼红土镍矿出口禁令生效，推动其他金属全线出现技术性上扬。
期镍 涨0.5%，延续周五跳涨3.8%的升势。
油价基本持平，NYMEX原油期货 报92.72美元，布兰特原油期货 涨0.09美元报107.34美元。
伊朗达成协议，冻结部分核计划，同时西方放宽对其制裁政策，该协议将于1月20日升效，不过市场对此几无反应。伊朗遭受的经济制裁将获得部分放松，其中包括暂停对其石化产品出口限制。(完) (编译 李爽/戴素萍/李春喜/郑茵；审校 张荻/张明钧/龚芳/侯向明/杜明霞)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1