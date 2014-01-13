《焦点》2014年全球汽车销售料旺盛，但利润率或不高

路透底特律1月12日 - 汽车制造企业对于今年的全球汽车销售较为乐观，尽管担心美国销售放缓；美国市场获利丰厚，且销量自衰退以来已猛增50%。

欧洲预计将开始从20年低点反弹，而作为全球最大汽车市场的中国可能将录得两位数的销量涨幅，受益于一系列刺激措施及内陆较小城市需求旺盛。全球第二大汽车市场美国需求放缓，已令一些分析师担心促销力度可能加大，而此举将侵蚀车企的利润率。

麦肯锡负责汽车业务的资深合伙人Hans-Werner Kaas在提及美国市场时称，“利润质量将承受一些压力。”他担心汽车制造企业将不再遵守定价纪律，此前自2009年衰退低谷以来他们的定价一直很规范；通用汽车 和克莱斯勒集团 曾在2009年双双申请破产保护。

研究机构IHS预计2014年全球汽车销量增长3.4%，而LMC Automotive预计增长5%。在本周底特律车展上，关于未来销售和所面临的挑战将是企业高层的主要议题。

分析师预计美国市场汽车销量将介于1,600至1,650万辆，接近衰退前水准，这意味着最高销量增幅可达5.8%。在2008年衰退开始前的十年里，美国市场每年新车销量平均为1,670万辆。

尽管今年美国市场销量最高可增长5.8%，但仍低于去年7.6%的增幅，而且是过去三年两位数增幅的约一半，当时市场从2009年低点反弹。

波士顿咨询公司(BCG)资深合伙人兼董事总经理Xavier Mosquet称，“我们不再处于重组阶段，也不再经历常规的复苏增长，我认为在2014年底或2015年的某个时点，美国市场汽车销量从1,000多万辆升至1,600-1,700万辆的增长形势将一去不复返。”

随着增长放缓，美国市场的所有车企将承受更多降价及提高促销力度以保持销量的压力，而这将挤压企业获利。

Kaas称，如果美国市场所有车企的增长计划如期实现，销量可能将突破1,600-1,650万辆的预估，而这样一些车企将难以达到他们的利润目标。为了达到销量目标，这些车企将面临更多压力促其采取过于慷慨的促销手段吸引买家。

Kaas表示，衰退前未曾像美国同业那样大幅让利促销的日本车企，如今为了竞争可能将提高促销力度。所幸日圆走贬，日本车企不用放弃太多利润，就可获得同样效果，但这可能迫使其他车企跟进采取促销。

**不容忽视的因素：定价**

摩根士丹利分析师Adam Jonas称，美国第二大车企福特汽车 上月因为定价压力而发出获利预警。福特警告称，其2014年税前获利将介于70至80亿美元之间，低于2013年预计的85亿美元。

“鉴于竞争压力加剧，我们认为福特对2014年获利的预警将是汽车业的分水岭，”Jonas在研究报告中称，“福特将很大一部分归咎于外汇市场走势不明朗，工程成本以及新车推出时机，但我们并不这样认为。不容忽视的重大原因是定价。”

2013年欧洲处于困境中的汽车市场料将录得与1-11月期间萎缩2.8%相近的跌幅；欧洲市场已脱离持续六年的滑坡，市场不景气已导致PSA标致雪铁龙 、福特汽车欧洲分公司和通用汽车旗下欧宝的汽车厂关闭。

多数行业高管和分析师预计2014年欧洲市场将重回较低个位数的增幅，他们同时警告称，可能还将录得更多亏损，因欧洲车厂产能过剩，定价压力依然存在。

“欧洲市场依旧低迷，”Bernstein分析师Max Warburton在近期报告中称，“可能接下来会是销量上升，但我们仍不乐观，欧洲多数(车企)仍将出现亏损。”

西班牙等南欧市场也有可能从纪录低位强力反弹，从而提振大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 旗下SEAT和雷诺 旗下Dacia，以及现代汽车 等畅销品牌的销售。

LMC预计，中国市场方面，包括商务车在内的汽车销量料增长11%，这与上海预致汽车咨询有限公司预计的增幅相同。IHS预计增幅为9%。

巴克莱分析师Brian Johnson称，这是个好消息，因为新兴市场的整体增幅可能将在2014年放缓。