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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 11:19 BJT

全球商品：印尼将对精矿实行累进出口税

路透雅加达1月13日 - 印尼政府的一位高级官员周一表示，印尼将按照总统苏希洛签发的新规定，通过累进税监管精矿出口。

印尼能源与矿产资源部的煤矿和矿石主管Sukhyar称，这一要到2017年才上调的税项，其目的是促使矿企开始建造铜、铁矿石、铅、锌和锰精矿的熔炼厂和精炼厂。

“将通过累进出口税的形式来控制，”他对路透表示。(完)

(编译 白云; 审校 侯向明)
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