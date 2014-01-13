《全球汇市》美元兑日圆触及近一个月低位，因美国就业数据疲软

巴克莱资本分析师在报告中称，“美国非农就业数据意外疲弱，令美元人气发生了重大转变。”
“近期数据向好，市场对周五的数据准备不足。”
澳元兑美元 上扬，触及一个月高点0.9035美元。澳元最新报0.9027美元，上涨0.3%。
加元兑美元逼近四年低点，因此前数据显示加拿大12月就业岗位意外下滑。
加元兑美元 上周连跌五日，最新报1.0895加元。美元兑加元周五录得高点1.0946加元，为2009年10月以来最高。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3678 1.3667 +0.08 -0.49 1.3745
美元/日圆 103.45 104.12 -0.64 -1.76 105.30
欧元/日圆 141.50 142.30 -0.56 -2.23 144.73
美元/瑞郎 0.9010 0.9022 -0.13 +0.92 0.8928
英镑/美元 1.6500 1.6479 +0.13 -0.34 1.6556
美元/加元 1.0890 1.0891 -0.01 +2.54 1.0620
澳元/美元 0.9025 0.8993 +0.36 +1.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8323 0.8299 +0.29 +1.43 0.8206
澳元/日圆 93.360 93.640 -0.30 -0.52 93.850
新西兰元/日圆 86.100 86.410 -0.36 -0.36 86.410
英镑/日圆 170.69 171.58 -0.52 -2.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0836 1.0826 +0.09 -0.11 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 许娜)