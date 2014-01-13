欧洲个股：大众汽车计划在北美投资70亿美元，将推出北美专属SUV

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透底特律1月13日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周日表示，计划针对北美市场量身打造一款运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，并且将在北美地区投资70亿美元，以提升汽车销量。
作为欧洲最大的汽车生产商，大众重申了其在北美市场的目标，即到2018年时令大众和高档的奥迪汽车在美国的年销量达到100万辆，与此同时，大众还将推出更多在北美本土生产的汽车。
公司称，上述举动是其再度承诺开拓北美市场的讯号之一；核心大众品牌汽车在美国的质量得分持续处于低档，销量下滑。
“在北美市场，大众汽车品牌一直是并将继续成为我们产品策略的核心。”公司执行长Martin Winterkorn在北美汽车展召开前夕对记者们表示。
大众将在五年期间投入70亿美元，新款七人座SUV计划在2016年推出。
Winterkorn拒绝透露新款SUV是否将在美国田纳西的大众Chattanooga工厂或是在墨西哥投产。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1