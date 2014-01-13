《MAGUIRE专栏》美国小麦交易商2014年将迎来两极分化市况

**好收成还会越来越好？**

谷物交易员有句老话叫：“好收成，还会越来越好”，主要指有利的生长季最后几个月作物产量预估逐渐上升的趋势。其原因通常在于作物产量评估人员基本都比较保守，他们一般不愿在短期内大幅提高产量预期，因担心夸大实际供应。

最近加拿大小麦的收成情况就是个很好的例子，美国农业部自7月以来多次提高加拿大小麦产量预估，在最近报告中将预估从2,900万吨提高到3,750万吨。许多人预计下次农业部报告料将再次提高产量预估。

美国和全球产量预估过去几个月也上升，让人认为全球每个地区的小麦库存都很充足，从而助长市场的整体偏空人气。

但这种认知让市场很容易受到影响，哪怕预估供应只是小幅减少，都可能激起较大的市场反应。由于美国大平原地区最近遭遇严寒天气，估计有逾100万英亩越冬小麦受损，所以不能排除供应预估下调的可能。此外，阿根廷最近的小麦收成规模以及其政府是否会因食品价格上涨疑虑而限制谷物出口，也存在疑问。

哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰的作物生长条件也不理想，亦有可能造成当地减产，这或许轻易就能抵消产量超预期的那些地区进一步上调产量预估的影响。

如果全球小麦产量预估开始下降，交易商也许会开始认为美国市场供应相对紧俏是个预计小麦价格上涨的理由。

但由于今年多个主要小麦出口国的产量可能接近纪录水准，所以小麦价格要维持大涨势头恐怕较难，除非所有主要产地的供应预估普遍下降。(完)