《分析》2014年底特律三大车厂领导层面临挑战

撰稿 Deepa Seetharaman/Ben Klayman 编译 张明钧

路透底特律1月12日 - 通用汽车 指派新任执行长，福特汽车 保住现任领导人，而克莱斯勒执行长则是避免了可能造成公司分裂的公开上市。这一切都在过去30日内发生。

美国汽车业历经痛苦的五年重整之后，今年对于通用、福特及克莱斯勒领导层而言都将是一大考验。尽管未来所面对的种种风险都不至于有致命之虞，但各家公司如何做出回应将会设定未来数年的走向，同时也将显示其是否已将金融危机的教训谨记在心。

“这是个改朝换代的时刻，”波士顿咨询公司(BCG)资深合伙人暨董事总经理Xavier Mosquet在接受访问时表示。“老实说，完全改头换面的新型态竞争正在浮现中。”

多位分析师预期2014年将会是转型期，因美国车市成长放缓，且企业再度面临抢攻海外市场的重责大任。与美国汽车工人联盟(UAW)的2015年合约协商也有如芒刺在背。

今年底特律车展登场的前几周，通用、福特和克莱斯勒皆采取措施，强调公司领导人将会协助面对Mosquet所谓的数十年来竞争最激烈的北美市场。

通用汽车上月擢升其产品开发主管Mary Barra担任执行长。福特汽车执行长穆拉利上周表示，将不会离投奔微软 。元旦，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)如愿以偿地签署了一项协议，为其合并克莱斯勒和菲亚特铺平了道路。

这些动态意味着通用汽车、福特汽车和克莱斯勒将继续执行既定战略，这些战略通过改善资产负债表和推出更有吸引力的车型，帮助他们摆脱了危机。

不过各家掌门人必须更为灵活。分析师指出，转型期所需的领导才能不同于增长期。

独立的汽车业咨询师Maryann Keller说：“整顿一家公司时，面对的问题很明显，因为这些都是事关生死存亡的问题。”

“运营一家公司时，你会有很多选择，”她说，“你不是在修补什么，财务状况也不是岌岌可危，但在某些方面，应对竞争非常激烈的市场实际上难度更大。”

**逐个点评**

今年这三家美国车企分别处于不同的转型阶段。根据许多分析师和行业观察家的看法，福特汽车走在最前面，其次是通用汽车和克莱斯勒。这种排序反映了每家车企的重整速度。

穆拉利2006年上任，通过整合全球各地的业务来实现规模效应，带领福特汽车扭转了困境。他的策略使得福特避免了像通用汽车和克莱斯勒那样不得不接受联邦政府的救助。

今年将是福特111年历史上发布新车最繁忙的一年，穆拉利“同一个福特”(OneFord)战略也将迎来最为艰巨的考验。他的潜在接班人--首席运营官Mark Fields的能力也会得到检验。

但是，福特发布新车的成本料将在今年损害其获利。福特还必须在北美以外地区拓展业务，并让投资者相信Fields的能力。

在即将离任的通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)手下，Barra主导简化和统一通用的全球工程与设计流程，以便解放更多资金用于开发车内科技和其他新特性。

选择Barra反映了艾克森想要重塑通用文化的愿望。他表示，“数十年来决策不力、优柔寡断和缺乏决策”困扰着通用。

Barra必须改变这种状况，并继续减少通用的汽车平台数量，在欧洲扭亏为盈、在中国巩固市场份额。此外，她还需要进军其他关键的亚洲新兴市场。

而目前，菲亚特执行长马尔基翁内将集中精力改造其阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)品牌。该公司此前多次尝试重振该品牌雄风，但都无功而返。

不过，这三家美国汽车生产商面临着一个共同问题，就是在2015年与美国汽车工人联盟(UAW)进行劳资谈判。

工会领袖暗示，想要夺回一些在过去十年为削减成本所放弃的薪资和福利。他们最希望的是取消两级工资制度。这项制度使得美国汽车生产商把成本控制在与丰田汽车 等竞争者相当的水平。(完)