中国货币市场：短期资金供给颇丰，21天等可跨年品种仍供不应求

路透上海1月13日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周一变动不大。隔夜及七天以下期限的短期资金供给仍颇为充裕，但21天期等可跨年的品种难脱“供不应求”局面。
市场人士表示，周二将有500亿元人民币现金定存招标，且周三(15日)的例行存款准备金调整日，应有部分退款支援资金面，因此预计本周初资金压力应不大，但后半周要注意财税上缴及春节备付等因素开始逐步发酵。
“早上大行出资金以短期限为主，主要是七天以内的，”华东一商业银行交易员称，市场资金总体虽不若上周宽泛，但暂时亦未见明显紧张迹象。
上海一商业银行交易员也表示，“今天比较平了，感觉没有前期那么泛滥。”
上述华东交易员并指出，跨年资金仍是市场需求重点，但场内供应寥寥，“21天刚好可以跨年，从中介那边信息看，大行也在借21天的，仅有一部分小机构高价出钱，价格贵的离谱，6%甚至7%以上都有。”
21天期质押式回购加权利率 最新报5.6022%，较上周五涨36.8个bp(基点)。
该交易眼还提到，目前来看，周二的现金定存招标和周三例行存准调整日能退还部分存准，短期流动性压力应不大，但周三以后要警惕缴税以及春节压力渐显。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7293 2.7335 -0.42
七天 4.0086 4.0256 -1.70
14天 4.6443 4.7410 -9.67
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.1200 7.4100 -129.00
七天 5.5600 5.2800 +28.00
14天 5.5600 5.0000 +56.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7800 2.7900 -1.00
七天 4.0200 4.0364 -1.64
14天 4.6500 4.7600 -11.00
Shibor
其中:隔夜 2.7380 2.7660 -2.80
七天 4.0130 4.0410 -2.80
三个月 5.5849 5.5841 +0.08
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)